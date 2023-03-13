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Недошивинъ Гаврила

Место рождения

Гурьевка

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Отец

1717 г.р.

Мать

1713 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Недошивинъ Иванъ

Мать: Елена Иванова

Гурьевка
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