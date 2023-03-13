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Недошивинъ Гаврила
Недошивинъ Гаврила
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Место рождения
Гурьевка
Дата рождения
1740
Пол
Мужской
Отец
Недошивинъ Иванъ
1717 г.р.
Мать
(Недошивина) Елена Иванова
1713 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец:
Недошивинъ Иванъ
Мать:
Елена Иванова
Гурьевка
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