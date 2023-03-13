Недошивина Ховронья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недошивина Ховронья Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недошивинъ Иванъ

Рождение ребёнка
1772

Сын: Недошивинъ Елисей

Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Недошивинъ Осипъ

Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Недошивина) Василиса

Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Недошивина) Наталья

Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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