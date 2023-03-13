Недошивина Ховронья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недошивинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1772
Сын: Недошивинъ Елисей
Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Недошивинъ Осипъ
Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Недошивина) Василиса
Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Недошивина) Наталья
Отец ребёнка: Недошивинъ Иванъ