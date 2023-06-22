Аксеновская (Зудина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксеновская (Зудина) Мария Михайловна

Место рождения

Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

09.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1951

Отец: Зудин Михаил Дмитриевич

Мать: Зудина (Кочнёва) Антонина Андреевна

Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.08.1977

Дочь: Рязанова Вера Анатольевна

Отец ребёнка: Аксеновский Анатолий Николаевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1983

Сын: Аксеновский Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Аксеновский Анатолий Николаевич

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

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