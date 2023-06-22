Аксеновская (Зудина) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1951
Рождение ребёнка
26.08.1977
Дочь: Рязанова Вера Анатольевна
Отец ребёнка: Аксеновский Анатолий Николаевич
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1983
Сын: Аксеновский Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Аксеновский Анатолий Николаевич
Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми