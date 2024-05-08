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Аксеновский Анатолий Николаевич

Место рождения

Аксеновщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1952

Отец: Аксеновский Николай Петрович

Мать: Аксеновская Лидия Максимовна

Аксеновщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.08.1977

Дочь: Рязанова Вера Анатольевна

Мать ребёнка: Аксеновская (Зудина) Мария Михайловна

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1983

Сын: Аксеновский Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Аксеновская (Зудина) Мария Михайловна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

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