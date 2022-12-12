село Малые Манадыши, село Малые Манадыши, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Малые Манадыши

Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Ардатовский уезд
493Малые Монадыши, д. вл.при рчч. Штырме и Солонейке.4015100400407
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, Медаевская волость
304. М. Монадыши, село бывшее владельческое и государственное, дворов 115, жителей 810, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Атяшевский район
76092Малые Манадышисело54°30'46°01'N-38-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Атяшевский муниципальный район, Шейн-Майданское сельское поселение
89607484106с Малые Манадышисело
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