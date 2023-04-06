Бовтримович (Шостакович) Тереса Макаровна
Место рождения
Дата рождения03.03.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1839
Бракосочетание
09.09.1860
Рождение ребёнка
13.04.1861
Дочь: Ирина Касперова
Отец ребёнка: Бовтримович Каспер Иосифов
Рождение ребёнка
01.05.1863
Сын: Бавтрумович Яков Касперов
Отец ребёнка: Бовтримович Каспер Иосифов
Рождение ребёнка
15.03.1866
Дочь: Дарья Касперова
Отец ребёнка: Бовтримович Каспер Иосифов
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Бовтримович Степан Касперович
Отец ребёнка: Бовтримович Каспер Иосифов
Рождение ребёнка
1884
Сын: Бовтримович Ефим Касперович
Отец ребёнка: Бовтримович Каспер Иосифов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бовтримович Николай Касперов
Отец ребёнка: Бовтримович Каспер Иосифов
Работа или профессия
Неизвестно