Бовтримович (Шостакович) Тереса Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бовтримович (Шостакович) Тереса Макаровна

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Место рождения

Прудище, Логойский район, Минская область

Дата рождения

03.03.1839

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1839

Отец: Шостакович Макар Семенов

Мать: Шостакович Елисавета Иванова

Прудище, Логойский район, Минская область
Бракосочетание
09.09.1860

Муж: Бовтримович Каспер Иосифов

Рождение ребёнка
13.04.1861

Дочь: Ирина Касперова

Отец ребёнка: Бовтримович Каспер Иосифов

Палетки, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1863

Сын: Бавтрумович Яков Касперов

Отец ребёнка: Бовтримович Каспер Иосифов

Палетки, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1866

Дочь: Дарья Касперова

Отец ребёнка: Бовтримович Каспер Иосифов

Палетки, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Бовтримович Степан Касперович

Отец ребёнка: Бовтримович Каспер Иосифов

Рождение ребёнка
1884

Сын: Бовтримович Ефим Касперович

Отец ребёнка: Бовтримович Каспер Иосифов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бовтримович Николай Касперов

Отец ребёнка: Бовтримович Каспер Иосифов

Работа или профессия
Неизвестно
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