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Бовтримович Степан Касперович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Бовтримович Каспер Иосифов

Мать: Бовтримович Тереса Макаровна

Рождение ребёнка
?.12.1903

Сын: Бовтримович Павел Степанович

Мать ребёнка: Бовтримович Мария Матвеевна

Палетки, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
1907

Сын: Бовтримович Осип Степанович

Мать ребёнка: Бовтримович Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
15.09.1908

Сын: Бовтримович Герасим Степанович

Мать ребёнка: Бовтримович Мария Матвеевна

Палетки, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Ольга Степановна

Мать ребёнка: Бовтримович Мария Матвеевна

Палетки, Белоручская волость, Минский уезд
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Ксения Степановна

Мать ребёнка: Бовтримович Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бовтримович Мария Матвеевна

Палетки, Белоручская волость, Минский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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