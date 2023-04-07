Бовтримович Степан Касперович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Рождение ребёнка
?.12.1903
Сын: Бовтримович Павел Степанович
Мать ребёнка: Бовтримович Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Бовтримович Осип Степанович
Мать ребёнка: Бовтримович Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
15.09.1908
Сын: Бовтримович Герасим Степанович
Мать ребёнка: Бовтримович Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Ольга Степановна
Мать ребёнка: Бовтримович Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Ксения Степановна
Мать ребёнка: Бовтримович Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бовтримович Мария Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно