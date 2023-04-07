Шостакович Макар Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шостакович Макар Семенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Szostakowicz Симеон Григорьев

Мать: Shostakovich Nasta

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Макарова

Мать ребёнка: Шостакович Елисавета Иванова

Рождение ребёнка
03.03.1839

Дочь: Бовтримович Тереса Макаровна

Мать ребёнка: Шостакович Елисавета Иванова

Прудище, Логойский район, Минская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1838
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