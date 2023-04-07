Шостакович Макар Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Szostakowicz Симеон Григорьев
Мать: Shostakovich Nasta
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Макарова
Мать ребёнка: Шостакович Елисавета Иванова
Рождение ребёнка
03.03.1839
Дочь: Бовтримович Тереса Макаровна
Мать ребёнка: Шостакович Елисавета Иванова
Прудище, Логойский район, Минская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1838