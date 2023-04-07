Shostakovich (Шостаковіч) Nasta — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Shostakovich (Шостаковіч) Nasta

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813

Сын: Шостакович Макар Семенов

Отец ребёнка: Szostakowicz Симеон Григорьев

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Agapa Сымонова

Отец ребёнка: Szostakowicz Симеон Григорьев

Рождение ребёнка
1814

Сын: Шостакович Алексей Сымонов

Отец ребёнка: Szostakowicz Симеон Григорьев

Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
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