Shostakovich (Шостаковіч) Nasta
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Szostakowicz Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Agapa Сымонова
Отец ребёнка: Szostakowicz Симеон Григорьев
Рождение ребёнка
1814
Сын: Шостакович Алексей Сымонов
Отец ребёнка: Szostakowicz Симеон Григорьев
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно