Пушкарев Сергей Архипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Пушкарева Агафия Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Пушкарева Агафия Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1780
Мать ребёнка: Пушкарева Агафия Ларионова
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: Пушкарева Агафия Ларионова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1825