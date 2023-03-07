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Пушкарев Сергей Архипов

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Пушкарев Архип Кириллов

Мать: Пушкарева Лукерья Ларионова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Пушкарев Анкудин Сергеев

Мать ребёнка: Пушкарева Агафия Ларионова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Пушкарев Яков Сергеев

Мать ребёнка: Пушкарева Агафия Ларионова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Пушкарев Емельян Сергеев

Мать ребёнка: Пушкарева Агафия Ларионова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Пушкарев Алексей Сергеев

Мать ребёнка: Пушкарева Агафия Ларионова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Агафия Ларионова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1825
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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