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Пушкарев Анкудин Сергеев

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

После 1823

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Пушкарев Сергей Архипов

Мать: Пушкарева Агафия Ларионова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Пушкарев Филат (Филипп) Анкудинов

Мать ребёнка: Пушкарева Марфа Романова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.08.1796 ст.

Сын: Пушкарев Иван Анкудинов

Мать ребёнка: Пушкарева Марфа Романова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пушкарева Марфа Романова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1823
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