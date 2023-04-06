Пушкарев Анкудин Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиПосле 1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Пушкарев Филат (Филипп) Анкудинов
Мать ребёнка: Пушкарева Марфа Романова
Рождение ребёнка
29.08.1796 ст.
Мать ребёнка: Пушкарева Марфа Романова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пушкарева Марфа Романова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1823