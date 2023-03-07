Пушкарев Яков Сергеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смерти06.07.1800 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Бракосочетание
03.02.1785 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Пушкарева Фекла Родионова
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Степанида Яковлева
Мать ребёнка: Пушкарева Фекла Родионова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Пелагия Яковлева
Мать ребёнка: Пушкарева Фекла Родионова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.07.1800 ст.
Причина смерти: от мыти