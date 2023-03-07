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Пушкарев Яков Сергеев

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Место рождения

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

06.07.1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: Пушкарев Сергей Архипов

Мать: Пушкарева Агафия Ларионова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
03.02.1785 ст.

Жена: Пушкарева Фекла Родионова

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Пушкарева Фекла Родионова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Степанида Яковлева

Мать ребёнка: Пушкарева Фекла Родионова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Пелагия Яковлева

Мать ребёнка: Пушкарева Фекла Родионова

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
06.07.1800 ст.
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: от мыти
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