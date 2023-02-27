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Матвей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1712 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Около 1780 г.р.

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Иван Алексеевич

Мать: Марфа Кузьминична

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Гликерия Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Ларионовна

Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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