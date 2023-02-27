Гликерия Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Около 1780 г.р.

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Матвей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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