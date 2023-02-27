Гликерия Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Матвей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Иванович
Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно