Шувагин Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1902
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1902
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Шувагина) Анна Николаевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1935
Смерть
1943