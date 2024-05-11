Шувагин Николай Федорович 14.12.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шувагин Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1902

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1902

Отец: Шувагин Федор Сергеевич

Мать: Шувагина Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Шувагина) Анна Николаевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
1943

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