Шувагин Федор Сергеевич
Место рожденияд. Югары
Дата рождения31.07.1880
Дата смерти11.02.1961
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1880
д. Югары
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шувагина Прасковья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1902
Сын: Шувагин Николай Федорович
Мать ребёнка: Шувагина Прасковья Ильинична
Рождение ребёнка
10.11.1904
Дочь: (Шувагина) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Шувагина Прасковья Ильинична
Смерть
11.02.1961
д. Югары