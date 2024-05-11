Шувагин Федор Сергеевич 31.07.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шувагин Федор Сергеевич

Место рождения

д. Югары

Дата рождения

31.07.1880

Дата смерти

11.02.1961

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1880

Отец: Шувагин Сергей Васильевич

Мать: Шувагина Евдокия Иларионовна

д. Югары
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувагин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Шувагина Прасковья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шувагина Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
14.12.1902

Сын: Шувагин Николай Федорович

Мать ребёнка: Шувагина Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
10.11.1904

Дочь: (Шувагина) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Шувагина Прасковья Ильинична

Смерть
11.02.1961
д. Югары

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