Шувагина Прасковья Ильинична 04.11.1880 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШувагина Прасковья Ильинична

Шувагина Прасковья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1880

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шувагин Михаил Федорович

Отец ребёнка: Шувагин Федор Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувагин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
14.12.1902

Сын: Шувагин Николай Федорович

Отец ребёнка: Шувагин Федор Сергеевич

Рождение ребёнка
10.11.1904

Дочь: (Шувагина) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Шувагин Федор Сергеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.