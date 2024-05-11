Шувагина Прасковья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шувагин Федор Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.12.1902
Сын: Шувагин Николай Федорович
Отец ребёнка: Шувагин Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
10.11.1904
Дочь: (Шувагина) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Шувагин Федор Сергеевич