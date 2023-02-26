Павел Дмитриев
Место рожденияд.Кавтяши ( Дубровские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1769
Дата смерти17.08.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Дмитрий Потапов
Мать: ?
д.Кавтяши ( Дубровские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1808
Сын: Кирилл Павлов
Мать ребёнка: Варвара Моисеева
д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1820
Сын: Аким Павлов
Мать ребёнка: Варвара Моисеева
д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Моисеева
Смерть
17.08.1831
д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.