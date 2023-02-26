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Павел Дмитриев

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Место рождения

д.Кавтяши ( Дубровские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

17.08.1831

Пол

Мужской

Отец

1714 г.р.

Мать

Жена

До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Дмитрий Потапов

Мать: ?

д.Кавтяши ( Дубровские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1808

Сын: Кирилл Павлов

Мать ребёнка: Варвара Моисеева

д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1820

Сын: Аким Павлов

Мать ребёнка: Варвара Моисеева

д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Моисеева

Смерть
17.08.1831
д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
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