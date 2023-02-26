Кирилл Павлов
Место рожденияд.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: Павел Дмитриев
Мать: Варвара Моисеева
д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1823
Жена: Екатерина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.03.1832
Сын: Конон Кириллов
Мать ребёнка: Матрона Иванова
д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Иванова
Смерть
Неизвестно