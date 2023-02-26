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Кирилл Павлов

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Место рождения

д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1769 г.р.

Мать

До 1802 г.р.

Жена

До 1808 г.р.
До 1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: Павел Дмитриев

Мать: Варвара Моисеева

д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.11.1823

Жена: Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.03.1832

Сын: Конон Кириллов

Мать ребёнка: Матрона Иванова

д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Иванова

Смерть
Неизвестно
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