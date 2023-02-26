Варвара Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1808

Сын: Кирилл Павлов

Отец ребёнка: Павел Дмитриев

д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1820

Сын: Аким Павлов

Отец ребёнка: Павел Дмитриев

д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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