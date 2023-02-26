Варвара Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1808
Сын: Кирилл Павлов
Отец ребёнка: Павел Дмитриев
д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.09.1820
Сын: Аким Павлов
Отец ребёнка: Павел Дмитриев
д.Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Дмитриев
Смерть
Неизвестно