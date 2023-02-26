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Дмитрий Потапов

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Место рождения

д.Дубровские Старины - Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1714

Дата смерти

06.01.1794

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дубровские Старины - Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1769

Сын: Павел Дмитриев

Мать ребёнка: ?

д.Кавтяши ( Дубровские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.01.1794
д.Дубровские Старины - Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
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