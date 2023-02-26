Дмитрий Потапов
Место рожденияд.Дубровские Старины - Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1714
Дата смерти06.01.1794
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Дубровские Старины - Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1769
Сын: Павел Дмитриев
Мать ребёнка: ?
д.Кавтяши ( Дубровские Старины ) Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.01.1794
д.Дубровские Старины - Кавтяши Поречского уезда Смоленской губ.