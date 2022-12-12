Степанова Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Татьяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

12.09.1956

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Степан

Мать: ?

Рождение ребёнка
18.05.1903

Дочь: Харитонова (таптикова) Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Таптиков Гавриил Петрович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таптиков Геннадий Гаврилович

Отец ребёнка: Таптиков Гавриил Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанович

Смерть
12.09.1956
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
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