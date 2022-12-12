Степанова Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти12.09.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.1903
Дочь: Харитонова (таптикова) Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Таптиков Гавриил Петрович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таптиков Геннадий Гаврилович
Отец ребёнка: Таптиков Гавриил Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степанович
Смерть
12.09.1956
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область