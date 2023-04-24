Харитонова (Таптикова) (Таптикова) Клавдия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения18.05.1903
Дата смерти14.07.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1903
Бракосочетание
25.10.1919
Рождение ребёнка
01.05.1926
Дочь: Мыздрина Тамара Александровна
Отец ребёнка: Харитонов Александр Михайлович
Казахстан
Рождение ребёнка
28.03.1928
Дочь: Петричук (харитонова) Алевтина Александровна
Отец ребёнка: Харитонов Александр Михайлович
Смерть
14.07.1980
Похороны
Неизвестно