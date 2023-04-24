Харитонова (Таптикова) (Таптикова) Клавдия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Таптикова) (Таптикова) Клавдия Гавриловна

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

18.05.1903

Дата смерти

14.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1903

Отец: Таптиков Гавриил Петрович

Мать: Степанова Татьяна Степановна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
25.10.1919

Муж: Харитонов Александр Михайлович

Рождение ребёнка
01.05.1926

Дочь: Мыздрина Тамара Александровна

Отец ребёнка: Харитонов Александр Михайлович

Казахстан
Рождение ребёнка
28.03.1928

Дочь: Петричук (харитонова) Алевтина Александровна

Отец ребёнка: Харитонов Александр Михайлович

Смерть
14.07.1980
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Похороны
Неизвестно
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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