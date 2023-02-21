Таптиков Гавриил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таптиков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1903
Дочь: Харитонова (таптикова) Клавдия Гавриловна
Мать ребёнка: Степанова Татьяна Степановна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таптиков Геннадий Гаврилович
Мать ребёнка: Степанова Татьяна Степановна
Смерть
Неизвестно