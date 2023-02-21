Таптиков Гавриил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таптиков Гавриил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таптиков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1903

Дочь: Харитонова (таптикова) Клавдия Гавриловна

Мать ребёнка: Степанова Татьяна Степановна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таптиков Геннадий Гаврилович

Мать ребёнка: Степанова Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно
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