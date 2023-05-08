Грошикова Параскева Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошикова Параскева Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1817

Сын: Грошиков Терентий Афанасьевич

Отец ребёнка: Грошиков Афанасий Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1820

Дочь: Грошикова Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Грошиков Афанасий Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1823

Дочь: Грошикова Дарья Афанасьевна

Отец ребёнка: Грошиков Афанасий Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Грошикова Мария Афанасьевна

Отец ребёнка: Грошиков Афанасий Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Грошиков Григорий Афанасьевич

Отец ребёнка: Грошиков Афанасий Никифорович

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Грошиков Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Грошиков Афанасий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Афанасий Никифорович

Смерть
Неизвестно
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