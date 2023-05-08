Грошикова Параскева Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1817
Сын: Грошиков Терентий Афанасьевич
Отец ребёнка: Грошиков Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
04.02.1820
Дочь: Грошикова Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Грошиков Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
10.03.1823
Дочь: Грошикова Дарья Афанасьевна
Отец ребёнка: Грошиков Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Грошикова Мария Афанасьевна
Отец ребёнка: Грошиков Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Грошиков Григорий Афанасьевич
Отец ребёнка: Грошиков Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Грошиков Иван Афанасьевич
Отец ребёнка: Грошиков Афанасий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно