Грошиков (Майоров) Терентий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения27.10.1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1817
Рождение ребёнка
09.04.1845
Сын: Грошиков Антип Терентьевич
Мать ребёнка: Грошикова Александра Софроновна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Шаманова Татьяна Терентьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1852
Сын: Грошиков Тимофей Терентьевич
Мать ребёнка: Грошикова Александра Софроновна
Рождение ребёнка
27.07.1855
Сын: Грошиков Василий Терентьевич
Мать ребёнка: Грошикова Александра Софроновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно