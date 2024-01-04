Грошиков (Майоров) Терентий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грошиков (Майоров) Терентий Афанасьевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

27.10.1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1817

Отец: Грошиков Афанасий Никифорович

Мать: Грошикова Параскева Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.04.1845

Сын: Грошиков Антип Терентьевич

Мать ребёнка: Грошикова Александра Софроновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Шаманова Татьяна Терентьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1852

Сын: Грошиков Тимофей Терентьевич

Мать ребёнка: Грошикова Александра Софроновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.07.1855

Сын: Грошиков Василий Терентьевич

Мать ребёнка: Грошикова Александра Софроновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошикова Александра Софроновна

Смерть
Неизвестно
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