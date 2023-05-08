Грошиков Афанасий Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1797
Отец: Грошиков Никифор Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1817
Сын: Грошиков Терентий Афанасьевич
Мать ребёнка: Грошикова Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
04.02.1820
Дочь: Грошикова Евдокия Афанасьевна
Мать ребёнка: Грошикова Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
10.03.1823
Дочь: Грошикова Дарья Афанасьевна
Мать ребёнка: Грошикова Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Грошикова Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Грошикова Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Грошиков Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Грошикова Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Грошиков Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Грошикова Параскева Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно