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Грошиков Афанасий Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Грошиков Никифор Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1817

Сын: Грошиков Терентий Афанасьевич

Мать ребёнка: Грошикова Параскева Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1820

Дочь: Грошикова Евдокия Афанасьевна

Мать ребёнка: Грошикова Параскева Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.03.1823

Дочь: Грошикова Дарья Афанасьевна

Мать ребёнка: Грошикова Параскева Иосифовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Грошикова Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Грошикова Параскева Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Грошиков Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Грошикова Параскева Иосифовна

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Грошиков Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Грошикова Параскева Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грошикова Параскева Иосифовна

Смерть
Неизвестно