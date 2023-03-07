Шмелёва (Гущина) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1887
Отец: Гущин Василий Федотович
Мать: Гущина Ирина Михайловна
Бракосочетание
27.01.1906
Муж: Шмелёв Иван Иванович
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1906
Дочь: Пераскева Ивановна
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1907
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1909
Отец ребёнка: Шмелёв Иван Иванович
Смерть
Неизвестно