Шмелёва (Гущина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмелёва (Гущина) Надежда Васильевна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1887

Отец: Гущин Василий Федотович

Мать: Гущина Ирина Михайловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Шмелёв Иван Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1906

Дочь: Пераскева Ивановна

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.12.1907

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1909

Сын: Шмелёв Николай Иванович

Отец ребёнка: Шмелёв Иван Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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