Ивахина (Гладышева) Юлиана Демьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивахина (Гладышева) Юлиана Демьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Гладышев Демьян Петрович

Мать: Гладышева Феодора Трофимовна

Бракосочетание
09.11.1888

Муж: Ивахин Александр Каллиникович

Рождение ребёнка
13.05.1890

Сын: Ивахин Никита Александрович

Отец ребёнка: Ивахин Александр Каллиникович

Рождение ребёнка
01.06.1891

Дочь: Захарова Акилина Александровна

Отец ребёнка: Ивахин Александр Каллиникович

Рождение ребёнка
16.07.1895

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Ивахин Александр Каллиникович

Рождение ребёнка
09.04.1900

Сын: Ивахин Василий Александрович

Отец ребёнка: Ивахин Александр Каллиникович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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