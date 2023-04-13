Ивахина (Гладышева) Юлиана Демьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
09.11.1888
Рождение ребёнка
13.05.1890
Сын: Ивахин Никита Александрович
Отец ребёнка: Ивахин Александр Каллиникович
Рождение ребёнка
01.06.1891
Дочь: Захарова Акилина Александровна
Отец ребёнка: Ивахин Александр Каллиникович
Рождение ребёнка
16.07.1895
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Ивахин Александр Каллиникович
Рождение ребёнка
09.04.1900
Сын: Ивахин Василий Александрович
Отец ребёнка: Ивахин Александр Каллиникович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно