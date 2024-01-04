Ивахин Александр Каллиникович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти14.10.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
09.11.1888
Рождение ребёнка
13.05.1890
Сын: Ивахин Никита Александрович
Мать ребёнка: Ивахина Юлиана Демьяновна
Рождение ребёнка
01.06.1891
Дочь: Захарова Акилина Александровна
Мать ребёнка: Ивахина Юлиана Демьяновна
Рождение ребёнка
16.07.1895
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Ивахина Юлиана Демьяновна
Рождение ребёнка
09.04.1900
Сын: Ивахин Василий Александрович
Мать ребёнка: Ивахина Юлиана Демьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.10.1901
Причина смерти: тиф