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Ивахин Александр Каллиникович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1859

Дата смерти

14.10.1901

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Ивахин Каллиник Антипович

Мать: Ивахина Таисия Михайловна

Бракосочетание
09.11.1888

Жена: Ивахина Юлиана Демьяновна

Рождение ребёнка
13.05.1890

Сын: Ивахин Никита Александрович

Мать ребёнка: Ивахина Юлиана Демьяновна

Рождение ребёнка
01.06.1891

Дочь: Захарова Акилина Александровна

Мать ребёнка: Ивахина Юлиана Демьяновна

Рождение ребёнка
16.07.1895

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Ивахина Юлиана Демьяновна

Рождение ребёнка
09.04.1900

Сын: Ивахин Василий Александрович

Мать ребёнка: Ивахина Юлиана Демьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.10.1901
Причина смерти: тиф
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