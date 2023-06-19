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Ивахин Каллиник Антипович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1809

Дата смерти

23.01.1889

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Ивахин Андрей Каллиникович

Мать ребёнка: Ивахина Таисия Михайловна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Ивахин Александр Каллиникович

Мать ребёнка: Ивахина Таисия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивахина Таисия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.01.1889