Ивахин Каллиник Антипович
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти23.01.1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ивахин Андрей Каллиникович
Мать ребёнка: Ивахина Таисия Михайловна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Ивахин Александр Каллиникович
Мать ребёнка: Ивахина Таисия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.01.1889