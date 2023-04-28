Гладышев Демьян Петрович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти07.08.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Гладышев Петр Акимович
Бракосочетание
19.01.1853
Рождение ребёнка
13.02.1854
Сын: Гладышев Анисим Демьянович
Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна
Рождение ребёнка
25.07.1856
Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна
Рождение ребёнка
19.12.1858
Дочь: Ульяна Демьяновна
Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна
Рождение ребёнка
04.06.1862
Дочь: Ефросинья Демьяновна
Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ивахина Юлиана Демьяновна
Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ефросинья Демьяновна
Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна
Рождение ребёнка
15.05.1868
Сын: Гладышев Федор Демьянович
Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Левицкая Прасковья Демьяновна
Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.08.1893