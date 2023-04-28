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Гладышев Демьян Петрович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1828

Дата смерти

07.08.1893

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Гладышев Петр Акимович

Мать: Гладышева Ксения Ефимовна

Бракосочетание
19.01.1853

Жена: Гладышева Феодора Трофимовна

Рождение ребёнка
13.02.1854

Сын: Гладышев Анисим Демьянович

Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна

Рождение ребёнка
25.07.1856

Сын: Гладышев Петр Демьянович

Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна

Рождение ребёнка
19.12.1858

Дочь: Ульяна Демьяновна

Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна

Рождение ребёнка
04.06.1862

Дочь: Ефросинья Демьяновна

Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ивахина Юлиана Демьяновна

Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ефросинья Демьяновна

Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна

Рождение ребёнка
15.05.1868

Сын: Гладышев Федор Демьянович

Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Левицкая Прасковья Демьяновна

Мать ребёнка: Гладышева Феодора Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.08.1893
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