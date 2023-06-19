Гладышева (Шеховцова) Феодора Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти12.12.1901
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Шеховцов Трофим Давидович
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1853
Рождение ребёнка
13.02.1854
Сын: Гладышев Анисим Демьянович
Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович
Рождение ребёнка
25.07.1856
Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович
Рождение ребёнка
19.12.1858
Дочь: Ульяна Демьяновна
Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович
Рождение ребёнка
04.06.1862
Дочь: Ефросинья Демьяновна
Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ивахина Юлиана Демьяновна
Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ефросинья Демьяновна
Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович
Рождение ребёнка
15.05.1868
Сын: Гладышев Федор Демьянович
Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Левицкая Прасковья Демьяновна
Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.12.1901