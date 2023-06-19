Гладышева (Шеховцова) Феодора Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладышева (Шеховцова) Феодора Трофимовна

Место рождения

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

12.12.1901

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Шеховцов Трофим Давидович

Мать: не указана

Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
19.01.1853

Муж: Гладышев Демьян Петрович

Рождение ребёнка
13.02.1854

Сын: Гладышев Анисим Демьянович

Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович

Рождение ребёнка
25.07.1856

Сын: Гладышев Петр Демьянович

Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович

Рождение ребёнка
19.12.1858

Дочь: Ульяна Демьяновна

Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович

Рождение ребёнка
04.06.1862

Дочь: Ефросинья Демьяновна

Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ивахина Юлиана Демьяновна

Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ефросинья Демьяновна

Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович

Рождение ребёнка
15.05.1868

Сын: Гладышев Федор Демьянович

Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Левицкая Прасковья Демьяновна

Отец ребёнка: Гладышев Демьян Петрович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.12.1901