Харлашова (Паршенкова) Матрёна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харлашова (Паршенкова) Матрёна Фоминична

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

21.03.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1890 ст.

Отец: Паршенков Фома Васильевич

Мать: Паршенкова Наталья Матвеевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.05.1911 ст.

Муж: Харлашов Дмитрий Петрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.05.1912 ст.

Сын: Харлашов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Харлашов Дмитрий Петрович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.02.1914 ст.

Сын: Харлашов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Харлашов Дмитрий Петрович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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