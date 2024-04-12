Харлашова (Паршенкова) Матрёна Фоминична
Место рождения
Дата рождения21.03.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1890 ст.
Бракосочетание
02.05.1911 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.05.1912 ст.
Сын: Харлашов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Харлашов Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
07.02.1914 ст.
Сын: Харлашов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Харлашов Дмитрий Петрович
Смерть
Неизвестно