Паршенкова Наталья Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1881 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.05.1882 ст.
Дочь: Паршенкова Прасковья Фоминична
Отец ребёнка: Паршенков Фома Васильевич
Рождение ребёнка
20.12.1883 ст.
Отец ребёнка: Паршенков Фома Васильевич
Рождение ребёнка
25.06.1886 ст.
Сын: Паршенков Иван Фомич
Отец ребёнка: Паршенков Фома Васильевич
Рождение ребёнка
27.08.1888 ст.
Дочь: Паршенкова Анна Фоминична
Отец ребёнка: Паршенков Фома Васильевич
Рождение ребёнка
21.03.1890 ст.
Дочь: Харлашова (Паршенкова) Матрёна Фоминична
Отец ребёнка: Паршенков Фома Васильевич
Смерть
Неизвестно