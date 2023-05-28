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Паршенкова Наталья Матвеевна

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
08.02.1881 ст.

Муж: Паршенков Фома Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.05.1882 ст.

Дочь: Паршенкова Прасковья Фоминична

Отец ребёнка: Паршенков Фома Васильевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.12.1883 ст.

Сын: Паршенков Иосиф Фомич

Отец ребёнка: Паршенков Фома Васильевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.06.1886 ст.

Сын: Паршенков Иван Фомич

Отец ребёнка: Паршенков Фома Васильевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1888 ст.

Дочь: Паршенкова Анна Фоминична

Отец ребёнка: Паршенков Фома Васильевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1890 ст.

Дочь: Харлашова (Паршенкова) Матрёна Фоминична

Отец ребёнка: Паршенков Фома Васильевич

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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