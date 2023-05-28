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Паршенков Фома Васильевич

Место рождения

Зауща, Владимирская волость, Полоцкий уезд

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Зауща, Владимирская волость, Полоцкий уезд
Бракосочетание
08.02.1881 ст.

Жена: Паршенкова Наталья Матвеевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.05.1882 ст.

Дочь: Паршенкова Прасковья Фоминична

Мать ребёнка: Паршенкова Наталья Матвеевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.12.1883 ст.

Сын: Паршенков Иосиф Фомич

Мать ребёнка: Паршенкова Наталья Матвеевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.06.1886 ст.

Сын: Паршенков Иван Фомич

Мать ребёнка: Паршенкова Наталья Матвеевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1888 ст.

Дочь: Паршенкова Анна Фоминична

Мать ребёнка: Паршенкова Наталья Матвеевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.03.1890 ст.

Дочь: Харлашова Матрёна Фоминична

Мать ребёнка: Паршенкова Наталья Матвеевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область