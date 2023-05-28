Паршенков Фома Васильевич
Место рожденияЗауща, Владимирская волость, Полоцкий уезд
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Зауща, Владимирская волость, Полоцкий уезд
Бракосочетание
08.02.1881 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.05.1882 ст.
Дочь: Паршенкова Прасковья Фоминична
Мать ребёнка: Паршенкова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
20.12.1883 ст.
Мать ребёнка: Паршенкова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
25.06.1886 ст.
Сын: Паршенков Иван Фомич
Мать ребёнка: Паршенкова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
27.08.1888 ст.
Дочь: Паршенкова Анна Фоминична
Мать ребёнка: Паршенкова Наталья Матвеевна
Рождение ребёнка
21.03.1890 ст.
Дочь: Харлашова Матрёна Фоминична
Мать ребёнка: Паршенкова Наталья Матвеевна
Смерть
Неизвестно