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Харлашов Дмитрий Петрович

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.04.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1893 ст.

Отец: Харлашов Пётр Петрович

Мать: Харлашова Евдокия Григорьевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
02.05.1911 ст.

Жена: Харлашова Матрёна Фоминична

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.05.1912 ст.

Сын: Харлашов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Харлашова Матрёна Фоминична

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.02.1914 ст.

Сын: Харлашов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Харлашова Матрёна Фоминична

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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