Бушмаков Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Сын: Бушмаков Аввакум Васильевич
Мать ребёнка: Бушмакова Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1756
Мать ребёнка: Бушмакова Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1757
Дочь: Втюрина Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Бушмакова Ксения Тихоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Мать ребёнка: Бушмакова Ксения Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно