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Бушмаков Василий Гаврилович

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Место рождения

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733

Отец: Бушмаков Гаврил Кузьмич

Мать: Бушмакова Параскева Дорофеевна

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Сын: Бушмаков Аввакум Васильевич

Мать ребёнка: Бушмакова Ксения Тихоновна

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756

Сын: Бушмаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Бушмакова Ксения Тихоновна

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Дочь: Втюрина Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Бушмакова Ксения Тихоновна

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Сын: Бушмаков Агап Васильевич

Мать ребёнка: Бушмакова Ксения Тихоновна

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмакова Ксения Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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