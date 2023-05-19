Бушмакова (Ишимова) Ксения Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмакова (Ишимова) Ксения Тихоновна

Место рождения

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733

Отец: Ишимов Тихон Федотович

Мать: Ишимова Феврона Даниловна

Ишимовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Сын: Бушмаков Аввакум Васильевич

Отец ребёнка: Бушмаков Василий Гаврилович

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1756

Сын: Бушмаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Бушмаков Василий Гаврилович

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1757

Дочь: Втюрина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Бушмаков Василий Гаврилович

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Сын: Бушмаков Агап Васильевич

Отец ребёнка: Бушмаков Василий Гаврилович

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмаков Василий Гаврилович

Место жительства
Неизвестно
Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно