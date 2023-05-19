Бушмакова (Ишимова) Ксения Тихоновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733
Отец: Ишимов Тихон Федотович
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Сын: Бушмаков Аввакум Васильевич
Отец ребёнка: Бушмаков Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1756
Отец ребёнка: Бушмаков Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1757
Дочь: Втюрина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Бушмаков Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Отец ребёнка: Бушмаков Василий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно