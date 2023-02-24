Бушмаков Гаврил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмаков Гаврил Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1713 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1703

Отец: Бушмаков Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1732

Сын: Бушмаков Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Бушмакова Параскева Дорофеевна

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Сын: Бушмаков Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Бушмакова Параскева Дорофеевна

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Сын: Бушмаков Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Бушмакова Параскева Дорофеевна

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушмакова Параскева Дорофеевна

Место жительства
Неизвестно
Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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