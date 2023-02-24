Бушмаков Гаврил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1703
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1703
Отец: Бушмаков Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1732
Мать ребёнка: Бушмакова Параскева Дорофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Сын: Бушмаков Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Бушмакова Параскева Дорофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Сын: Бушмаков Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Бушмакова Параскева Дорофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно