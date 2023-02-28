Бушмакова (Усцова) Параскева Дорофеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713
Отец: Усцов Дорофей Юрьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1732
Отец ребёнка: Бушмаков Гаврил Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Сын: Бушмаков Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Бушмаков Гаврил Кузьмич
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Сын: Бушмаков Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Бушмаков Гаврил Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно