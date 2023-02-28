Бушмакова (Усцова) Параскева Дорофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмакова (Усцова) Параскева Дорофеевна

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Место рождения

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1688 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1703 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1713

Отец: Усцов Дорофей Юрьевич

Мать: не указана

Истобенск, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1732

Сын: Бушмаков Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Бушмаков Гаврил Кузьмич

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Сын: Бушмаков Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Бушмаков Гаврил Кузьмич

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Сын: Бушмаков Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Бушмаков Гаврил Кузьмич

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмаков Гаврил Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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