Ольшевская Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ольшевская Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

11.04.1915

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Адам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Ольшевский Роман

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ольшевский Филипп

Отец ребёнка: Ольшевский Роман

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ольшевский Василий

Отец ребёнка: Ольшевский Роман

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ольшевский Роман

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
Между ?.04.1895 и ?.12.1896

Дочь: Безбородова Юлия

Отец ребёнка: Ольшевский Роман

Беларусь, Витебская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Ольшевский Роман

Место жительства
?.06.1900
Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ольшевский Роман

Смерть
11.04.1915
Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
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