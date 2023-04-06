Ольшевская Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти11.04.1915
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Адам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Ольшевский Роман
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ольшевский Филипп
Отец ребёнка: Ольшевский Роман
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ольшевский Василий
Отец ребёнка: Ольшевский Роман
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ольшевский Роман
Рождение ребёнка
Между ?.04.1895 и ?.12.1896
Дочь: Безбородова Юлия
Отец ребёнка: Ольшевский Роман
Беларусь, Витебская область
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Ольшевский Роман
Место жительства
?.06.1900
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ольшевский Роман
Смерть
11.04.1915
Похороны
Неизвестно