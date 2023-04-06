Безбородова (Ольшевская) Юлия
Место рожденияБеларусь, Витебская область
Дата рожденияМежду ?.04.1895 и ?.12.1896
Дата смертиПосле 1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между ?.04.1895 и ?.12.1896
Отец: Ольшевский Роман
Мать: Ольшевская Евдокия
Беларусь, Витебская область
Место жительства
?.06.1900
Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
21.04.1914
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мацкевич Иван
Отец ребёнка: Мацкевич Никон Прокопьевич
Бракосочетание
10.11.1917
Муж: Безбородов Петр
Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
17.09.1918
Отец ребёнка: Безбородов Петр
Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
13.12.1919
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Безбородов Петр
Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
1923
Сын: Безбородов Александр
Отец ребёнка: Безбородов Петр
Рождение ребёнка
1925
Сын: Безбородов Александр
Отец ребёнка: Безбородов Петр
Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
28.04.1930
Дочь: Куликова Лидия
Отец ребёнка: Безбородов Петр
Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
22.07.1933
Дочь: Сальникова Зоя
Отец ребёнка: Безбородов Петр
с. Усть-Сыда Краснотуранского района Восточно-Сибирского края, РСФСР
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Маливанова Валентина
Отец ребёнка: Безбородов Петр
Место жительства
После 1945
Россия, Хакасия, Боградский район, рудник Юлия (пос. Цветногорск)
Эмиграция
Около 1968
Таджикистан, пос. Кайсан
Уехала с дочерью Лидией
Развод
Неизвестно
Смерть
После 1968
Таджикистан, пос. Кайсан