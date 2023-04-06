Безбородова (Ольшевская) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородова (Ольшевская) Юлия

Место рождения

Беларусь, Витебская область

Дата рождения

Между ?.04.1895 и ?.12.1896

Дата смерти

После 1968

Пол

Женский

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между ?.04.1895 и ?.12.1896

Отец: Ольшевский Роман

Мать: Ольшевская Евдокия

Беларусь, Витебская область
Место жительства
?.06.1900
Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
21.04.1914

Муж: Мацкевич Никон Прокопьевич

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мацкевич Иван

Отец ребёнка: Мацкевич Никон Прокопьевич

Бракосочетание
10.11.1917

Муж: Безбородов Петр

Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
17.09.1918

Сын: Безбородов Иван (Иоанн)

Отец ребёнка: Безбородов Петр

Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
13.12.1919

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Безбородов Петр

Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
1923

Сын: Безбородов Александр

Отец ребёнка: Безбородов Петр

Рождение ребёнка
1925

Сын: Безбородов Александр

Отец ребёнка: Безбородов Петр

Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
28.04.1930

Дочь: Куликова Лидия

Отец ребёнка: Безбородов Петр

Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
22.07.1933

Дочь: Сальникова Зоя

Отец ребёнка: Безбородов Петр

с. Усть-Сыда Краснотуранского района Восточно-Сибирского края, РСФСР
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Маливанова Валентина

Отец ребёнка: Безбородов Петр

Место жительства
После 1945
Россия, Хакасия, Боградский район, рудник Юлия (пос. Цветногорск)
Эмиграция
Около 1968
Таджикистан, пос. Кайсан
Уехала с дочерью Лидией
Развод
Неизвестно

Муж: Мацкевич Никон Прокопьевич

Смерть
После 1968
Таджикистан, пос. Кайсан
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