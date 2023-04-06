Безбородов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородов Александр

Место рождения

Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Между 1895 и 1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Безбородов Петр

Мать: Безбородова Юлия

Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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