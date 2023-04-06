Безбородов Александр
Место рожденияРоссия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Безбородов Петр
Мать: Безбородова Юлия
Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно