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Ольшевский Роман

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Место рождения

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Ольшевский Викентий

Мать: Ольшевская ?

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Ольшевская Евдокия

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Ольшевский Филипп

Мать ребёнка: Ольшевская Евдокия

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ольшевский Василий

Мать ребёнка: Ольшевская Евдокия

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ольшевская Евдокия

Замошье, Тоболковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
Между ?.04.1895 и ?.12.1896

Дочь: Безбородова Юлия

Мать ребёнка: Ольшевская Евдокия

Беларусь, Витебская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ольшевская Евдокия

Место жительства
?.06.1900
Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольшевская Евдокия

Смерть
Неизвестно
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