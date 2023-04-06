Ольшевский Роман
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Ольшевский Викентий
Мать: Ольшевская ?
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Ольшевская Евдокия
Рождение ребёнка
1885
Сын: Ольшевский Филипп
Мать ребёнка: Ольшевская Евдокия
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ольшевский Василий
Мать ребёнка: Ольшевская Евдокия
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ольшевская Евдокия
Рождение ребёнка
Между ?.04.1895 и ?.12.1896
Дочь: Безбородова Юлия
Мать ребёнка: Ольшевская Евдокия
Беларусь, Витебская область
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Ольшевская Евдокия
Место жительства
?.06.1900
Кара-Беллык, Краснотуранский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольшевская Евдокия
Смерть
Неизвестно