Куликова (Безбородова) Лидия
Место рожденияРоссия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Дата рождения28.04.1930
Дата смерти2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1930
Отец: Безбородов Петр
Мать: Безбородова Юлия
Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
01.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куликов Александр
Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын 1
Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012
Таджикистан, пос. Чайрух
Причина смерти: Естественная смерть/старость