Куликова (Безбородова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова (Безбородова) Лидия

Куликова (Безбородова) Лидия

Место рождения

Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда

Дата рождения

28.04.1930

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Между 1895 и 1896 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1930

Отец: Безбородов Петр

Мать: Безбородова Юлия

Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Усть-Сыда
Рождение ребёнка
01.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куликов Александр

Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын 1

Отец ребёнка: Куликов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Николай Иванович

Смерть
2012
Таджикистан, пос. Чайрух
Причина смерти: Естественная смерть/старость