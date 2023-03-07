Александров Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександров Алексей Николаевич

Александров Алексей Николаевич

avatar

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Александров Николай Семенович

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Александров Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Александров Иван Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Александров Семен Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Александров Петр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Александров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Александров Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Александров Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Анна Петровна

Смерть
1838
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close