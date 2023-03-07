Александров Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Александров Николай Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Александров Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Александров Иван Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Александров Семен Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Александров Петр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Александров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Александров Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Александров Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1838