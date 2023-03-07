Александров Петр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Александров Алексей Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Александров Федор Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Александров Михаил Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Александров Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Александров Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно