Александров Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Александров Алексей Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Александров Иван Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Раиса Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Сын: Александров Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Александров Александр Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Сын: Александров Алексей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно