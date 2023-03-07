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Александров Александр Алексеевич

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Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Александров Алексей Николаевич

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Александров Иван Александрович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Раиса Александровна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Александров Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Александров Александр Александрович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Александров Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Феоктиста Ивановна

Смерть
Неизвестно
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