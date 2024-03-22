Александров Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Александров Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
После 1864
Сын: Александров Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александров Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно