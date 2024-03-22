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Александров Михаил Александрович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Александров Александр Алексеевич

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
После 1864

Сын: Александров Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Михаил Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александров Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Екатерина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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